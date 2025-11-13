「ポケモン」の魅力にふれることができる初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」。よみうりランドの園内に誕生する完全新エリアで、広さはなんと約2.6ヘクタール！緑豊かな多摩丘陵の地形を生かした森のエリア「ポケモンフォレスト」と、グッズ購入などを楽しめる「カヤツリタウン」という2つのエリアで構成されています

段差のある道や草むらやトンネルなど起伏に富んだ森が広がる「ポケモンフォレスト」。ここではさまざまなポケモンに会うことができます。

サイホーン（オフィシャルトレーラーより）

中には背中に乗ることができるポケモンも…！？一歩足を踏み入れれば冒険のはじまりです。

「カヤツリタウン」の入り口には、ポケモンを回復させる施設としておなじみの「ポケモンセンター」が！ピカチュウたちのアトラクション「ピカピカパラダイス」と、イーブイたちのメリーゴーラウンド「ブイブイヴォヤージュ」があって楽しそう。

ショップイメージ（オフィシャルトレーラーより）

グッズ購入やオリジナルドリンク、フードが楽しめるショップも並ぶ予定です。

また、ピカチュウ＆イーブイが登場するパレードや、「カヤツリジム」でのステージショーなど、イベントが開催されるのもこのエリアだそう。

ポケモン公式YouTubeチャンネルで、「ポケパーク カントー」のオフィシャルトレーラーが公開中！

ポケモンフォレストでたくさんのポケモンと遊んだり、ポケモントレーナーズマーケットでオリジナルグッズを選んだり、バトルコートでわいわい楽しんだりと、「ポケパーク カントー」の魅力が90秒でまとまっています。

これを見たらファンの人もそうでない人も「ポケパーク カントー」に行きたくなること間違いなし！

ポケモンフォレストでのピカチュウ（オフィシャルトレーラーより）

2025年11月21日（金）18時〜12月8日（月）の期間、「ポケパーク カントー」の公式サイトで抽選販売の申し込み受付が始まります！

今回販売するのは2026年2月5日（木）〜3月31日（火）のチケット。「トレーナーズパス」（大人7900円〜）と、「エリートトレーナーズパス」（大人1万4000円〜）の2種類です。

よみうりランドには、「ポケパーク カントー」のチケットがあれば入場可能です。

販売スケジュールや料金など、詳しくは公式サイト（https://www.pokepark-kanto.co.jp）をチェック！

※本プレスリリースに記載の内容は変更される場合があります

※画像はすべて開発中のイメージです

©2025Pokémon. ©1995-2025Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは、任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です



Text：のじょ

