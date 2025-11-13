『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』主要キャラ6名のキャラクター特別映像が完全版で登場！
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』より、本作の主要登場人物である虎杖悠仁・伏黒恵・五条悟・禪院直哉・脹相・乙骨憂太の映像をつないだキャラクター特別映像【完全版】が解禁された。
【動画】虎杖悠仁・伏黒恵・五条悟・禪院直哉・脹相・乙骨憂太の映像をつないだキャラクター特別映像【完全版】
集英社「週刊少年ジャンプ」にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）突破する人気コミック『呪術廻戦』（芥見下々著）。2020年10月から2021年3月までテレビアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』（2021）は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。テレビアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。
今年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が劇場公開され、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が11月7日より全国の劇場で公開スタート。さらに、テレビアニメ第3期『死滅回游 前編』がMBS／TBS系にて2026年1月8日より毎週木曜24時26分に放送される。
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は、公開から11月10日までの4日間で観客動員数46万人、興行収入7.1億円突破。週末観客動員数ランキングでは初登場第1位を記録した（※11月7日〜9日 興行通信社調べ）。
そんな本作の大ヒットを祝し、このたび、新たなプロモーション映像として、本作の主要登場人物6名（虎杖悠仁・伏黒恵・五条悟・禪院直哉・脹相・乙骨憂太）の特別映像をつないだ「キャラクター特別映像【完全版】」が公開。
これまで第1弾〜第6弾まで解禁してきたキャラクター特別映像をつなぎ、1本の映像にした【完全版】の映像では、虎杖悠仁、伏黒恵、五条悟、脹相、乙骨憂太それぞれの名シーン、名バトルが散りばめられ、さらに先日の情報解禁された禪院直哉のバトルシーンやキャラクターボイスと共に映し出されている。「渋谷事変」、そして新章「死滅回游」で激闘を繰り広げる、各キャラクターの魅力を感じられる映像となっている。
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は公開中。
【動画】虎杖悠仁・伏黒恵・五条悟・禪院直哉・脹相・乙骨憂太の映像をつないだキャラクター特別映像【完全版】
集英社「週刊少年ジャンプ」にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）突破する人気コミック『呪術廻戦』（芥見下々著）。2020年10月から2021年3月までテレビアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』（2021）は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。テレビアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は、公開から11月10日までの4日間で観客動員数46万人、興行収入7.1億円突破。週末観客動員数ランキングでは初登場第1位を記録した（※11月7日〜9日 興行通信社調べ）。
そんな本作の大ヒットを祝し、このたび、新たなプロモーション映像として、本作の主要登場人物6名（虎杖悠仁・伏黒恵・五条悟・禪院直哉・脹相・乙骨憂太）の特別映像をつないだ「キャラクター特別映像【完全版】」が公開。
これまで第1弾〜第6弾まで解禁してきたキャラクター特別映像をつなぎ、1本の映像にした【完全版】の映像では、虎杖悠仁、伏黒恵、五条悟、脹相、乙骨憂太それぞれの名シーン、名バトルが散りばめられ、さらに先日の情報解禁された禪院直哉のバトルシーンやキャラクターボイスと共に映し出されている。「渋谷事変」、そして新章「死滅回游」で激闘を繰り広げる、各キャラクターの魅力を感じられる映像となっている。
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は公開中。