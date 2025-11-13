松井愛莉、膝上ミニワンピ×ロングブーツで美脚見せ「まっすぐで綺麗」「秋らしくて素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/11/13】女優の松井愛莉が11月13日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のワンピース姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳人気女優「憧れのスタイル」美脚際立つミニ丈衣装姿
松井は「本日夜7時からプレバト2時間SP出演いたします！」と、自身が出演するTBS系「プレバト！！」（毎週木曜よる7時〜）について告知。「ヘアフラワーアートに挑戦しました」と意気込みを語った。ミニ丈のパープルのワンピースにロングブーツを合わせた衣装姿で、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「まっすぐで綺麗」「憧れのスタイル」「可愛すぎる」「秋らしくて素敵」「美脚に目がいく」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
