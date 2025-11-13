USJ、Zedd完全監修で「スペファン」が期間限定リニューアル ヒット曲とライドがシンクロする新音楽体験
【女子旅プレス＝2025/11/13】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、世界的DJ／プロデューサー Zedd（ゼッド）と初コラボレーションした“新音楽体験”ライド・アトラクション「スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜」を、2026年1月30日（金）〜8月17日（月）まで期間限定で開催する。
期間中は、パークの人気屋内型スピン・コースター「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのファンを公言するZedd完全監修のもと、音に乗り、心が解き放たれる“新音楽体験”を届けるライドへと変貌。ライドの動きと完全シンクロしたEDMの圧倒的なビートに乗って、無数の星がきらめく宇宙を縦横無尽にスリリングなコースターとなる。
乗車中は、Zeddが同コースターの急降下やスピード感などライドの動きに合わせて制作したオリジナルリミックスが大音量で響き渡るのが特徴。約12億回再生を記録する「Break Free （feat.Zedd）」、約3.9億回再生の「Clarity（feat.Foxes）」など世界的メガヒット曲の数々が、ライドコースと完全にシンクロ。またライドコース内のライティングも、カラフルな光やレーザーが輝く新しい演出にリニューアルする。
ライドの動き、光、レーザーがEDMのビートが一体となった、幻想的な宇宙空間を駆けるスリリングなコースターに乗り、音楽に没頭する、コンサートやフェスを超える興奮の新体験を提供する。
また搭乗前のキューライン（待ち列）では、Zeddが厳選した楽曲プレイリストと本人出演のスペシャルムービー、リニューアルしたライティング演出など、ライド乗車前から盛り上がることができるZedd監修の“キューライン音楽体験”を演出。
Zeddは今回のコラボレーションについて「この素晴らしいライドに、アイデアを反映できるってもの凄く興奮しているよ！」「アトラクション、クラブ、未来の宇宙空間の旅、その全てが融合した今までにない新しい音楽体験を、音楽ファンはもちろん、みんなで楽しんで」とコメントを寄せている。
多くのゲストに人気のスペース・ファンタジー・ザ・ライドが、Club Zedd として戻ってきました！宇宙空間に存在するClub Zedd は、世界的音楽アーティストのZeddが手掛けたクラブ。入場するのは不可能といわれるほど人気を集めています。今回は特別にZeddが、あなたをVIPゲストとして招待してくれました！ゲストが乗るのは、“スペース・ポッド”。音楽とシンクロしながら壮大な宇宙空間を巡る旅ができる乗り物です。さあ、乗り込んで！Zeddのビートを全身で感じながら、無数の星がきらめく空間を駆け抜け、宇宙に向かってBreak Freeしよう！（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2026年1月30日（金）〜8月17日（月）
アトラクション形式：コースター
場所：スペース・ファンタジー・ザ・ライド
ライド使用楽曲（Zeddオリジナルリミックス）
「Break Free（feat.Zedd）」
「Clarity（feat.Foxes）」
「Beautiful Now（feat.Jon Bellion）」
