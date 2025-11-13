９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」が１３日、都内で「ｔｉｌｎｕｓ」（ティルナス）新商品・ＣＭ発表会に登場した。

昨年、日韓共同開発のコスメブランドとして設立した「ｔｉｌｎｕｓ」。この日は、“パールのきらめき”を新たな形に落とし込んだ新商品「パールコア アイパレット」を発表。イメージモデルを務めるＮｉｚｉＵのメンバーは新商品を使った”パールアイ”メイクで登場した。

公開された新ＷＥＢＣＭは大きなパールが輝く世界で撮影が行われ、１１月１９日に発売される３ｒｄアルバム「Ｎｅｗ Ｅｍｏｔｉｏｎ」に収録されている「Ｃｏｍｅ Ｏｎ Ｏｖｅｒ」が初解禁される。楽曲についてＲＩＫＵは「９０年代のレトロポップとＲ＆Ｂの要素を取り入れている。歌詞も甘酸っぱい恋心を描いた楽曲で、新商品に起用していただいてとてもうれしいです」と喜んだ。

新商品の６色アイパレットにちなみ、２０２６年にかなえたい６つの願い事を聞かれたメンバー。「海外旅行・イルミネーション・自分へのプレゼント・冬の野外ライブ・かわいいシール」が挙がる中、６つ目の願い事を答えたＲＩＯは「９人でスタジアム」を挙げた。２０２３年９月に千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムで公演を行ったＮｉｚｉＵ。「最後に花火を打ち上げていただいて、その時の景色が忘れられない。ＷｉｔｈＵ（ファンの呼称）の皆さんも泣いちゃってる方もいて、メンバーも幸せそうな表情で踊るステージが楽しかったので、もう一度９人でスタジアムで花火を打ち上げたい」と笑顔で語った。