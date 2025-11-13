今年のエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・０６年のフサイチパンドラ（父サンデーサイレンス）勝利を振り返る。

悲願のビッグタイトルは意外な形で転がり込んできた。１位に入線した単勝１番人気のカワカミプリンセスが最後の直線で内側に斜行で１２着に降着処分。デビュー以来、無敗でオークス、秋華賞を制した同馬の連勝は「５」で止まった。フサイチパンドラは繰り上がりでのＧ１初制覇となったのだ。

１番人気馬の１位入線後の降着。“新女王誕生”に沸いた京都競馬場は、一気に怒号と悲鳴に包まれた。オーナーら関係者に囲まれ、テレビの優勝インタビューにまで満面の笑みで答えていた西浦勝一調教師も天国から一転、地獄に突き落とされた。１０分以上の長い審議が終わり、お立ち台に現れたのは２位で入線したフサイチパンドラの福永祐一騎手だった。

道中は中団の外にポジションを取り、外めの馬場のいいところを選んで走らせた。坂の下りを利用して勢い良く直線へ。激しい追い比べになったが、ステッキを一度も使うことなく、力強く伸びてきた。カワカミプリンセスに後れは取ったが、昨年の勝ち馬スイープトウショウには先着した。

早くから陣営が「Ｇ１級」と高い素質を認めていたフサイチパンドラだったが、気ムラな気性が災いして、春までは阪神ＪＦ３着、桜花賞１４着、オークス２着とＧ１戦線で好走、大敗を繰り返していた。心身とも鍛えるため、坂路だけの調教にコース追いを追加。ローズＳ（３着）後は舌をくくってハミを換えた。白井調教師が調教で試行錯誤すれば、福永もレースで工夫を見せた。

０７年に競走馬登録を抹消。繁殖牝馬となり、芝Ｇ１最多９勝を挙げた名牝・アーモンドアイを産んだ。アーモンドアイも繁殖牝馬となり、偉大な母から受け継いだＤＮＡは令和の時代も広がり続ける。