病院やクリニックを受診した際の自己負担について、７０歳以上でも現役世代並みの３割負担という人を今後さらに増やすかどうか、政府が検討を始めています。

１３日には厚生労働省の部会でも専門家らがこのテーマで議論しました。医療費の増加を抑え、若い世代の保険料負担を少しでも軽くすべきという声が高まる中、どのような結論になるのでしょうか？背景を解説します。

■なぜ今、医療費自己負担を議論？

病院などを受診した際の医療費のうち、窓口で支払う自己負担は原則として次のようになっています。（例:ある治療で1000円の医療費がかかった場合、30代会社員ならその3割、300円を窓口で支払い、700円は保険から出る仕組みとなっています）

●6歳未満は2割（自治体によっては無料）

●6歳から70歳未満の人は3割

●70歳から74歳の人は2割で、現役並み所得の人は3割

●75歳以上の人は1割で、一定以上の所得があれば2割（75歳以上の約20％）、現役並みの所得の人は3割（同・約7％）

今後、これを見直し、現役世代並みに「自己負担3割」の高齢者をもっと増やすのかどうか、厚生労働省の医療保険部会で専門家らが議論しています。

■医療保険制度とは？

そもそも医療費は、保険料、税金、自己負担の3つでまかなわれています。つまりどれかを減らすには、ほかを増やす必要が出てきます。

働く世代の保険料を下げて、手取りを増やすべきという声が高まっています。食料品にかかる消費税率を下げるべきという意見もあります。仮に、今人々が受けている医療を維持しながら、保険料や税金を下げるとなると、自己負担を増やすしかない…となります。

■増え続ける医療費の背景は？医療の高度化と高齢化

日本の国民医療費は2023年、48兆915億円で、前年に比べ約3％の増加。10年間でみると7兆円以上増え、約1.2倍になっていて、増加の傾向は今後も続く見込みです。

医療費が増える背景には、高齢化と医療の高度化があるといわれています。高齢者は若い人より病気になる傾向があり、今の日本のように高齢者が増えれば医療費は増えます。日本の人口のうち、70歳以上の割合は約23％ですが、医療費（2023年）でみると、約48兆円のうち、約25兆円、全体の52％を占めました。

医療費増大のもう一つの要因、「医療の高度化」とは、革新的な新薬や治療法が登場することを指します。

新薬が完成するまでには巨額の開発費が投入されていて、それらも踏まえて公定価格が決められるため、一粒で数10万円とか、1回の治療で数100万円などと非常に高額な価格が設定されるものもあります。

お金持ちだけがそうした薬を使えて、ほかの人は治療できずに命を落とす・・・といったことでは不公平なため、日本の医療保険制度には「高額療養費制度」という仕組みがあります。非常に高額な薬を使う場合でも、患者の自己負担は一定額ですみ、残りは保険制度、つまり皆が拠出する保険料や税金から出す仕組みです。

これは患者やその家族にとっては不可欠な制度で、誰がいつ、どの病気になるかわからない、今元気でも来年難病になるかもしれない・・・そうした中、皆が保険料を納めて助け合う保険制度を維持していく必要があります。

しかし、高齢化が進む中で、保険料や自己負担が低めの高齢者が増え、少子化によって少なくなっている現役世代がより多くの保険料を担う構造になっているのです。

■高齢者の自己負担をどう考えるか

政府はこれまでにも、高齢者の自己負担を増やす制度改正を行ってきました。

そして、2023年12月の閣議決定では、2028年度までに実施について検討する取組として、「能力に応じた全世代の支え合い」を掲げ、年齢に関わりなく、能力に応じて支え合うという観点から、医療における「現役並み所得」の判断基準の見直し等について、検討を行う、と書かれています。

高齢になっても働く人が増えていることや給与がなくても利子や配当で所得を得ている高齢者も多いと指摘されているからです。しかし、自己負担が増えると、受診控えにつながると心配する声もあり、3割負担の高齢者をどこまで増やすのかどうか、結論はまだわかりません。

■75歳以上の医療を支える・・・現役世代による支援金とは

実は、現役世代の保険料負担が増える理由として、75歳以上の人の医療費を支えるため、現役世代が「支援金」というものを出しているということがあります。

75歳以上の人を後期高齢者と呼び、この人たちの医療費は、現役世代などとは別に「後期高齢者医療制度」という仕組みで支えられています。この制度でも、元になるのは保険料と税金と自己負担です。75歳以上の人たちもこの制度のための保険料を納めていますが、それだけではまったく足りないので、公費（税金）と現役世代が納める保険料を元にした「支援金」というものを投入しています。

この75歳以上の医療制度で、自己負担分を除いて、必要な医療費は以下の割合で支えられています。

●75歳以上の人が納める保険料＝1割

●公費（税金）＝約5割

●現役世代による支援金＝約4割

75歳以上の人口が増え、医療費が増えるにつれて、現役世代が出すべき「支援金」も増え、保険料負担の増加につながっています。

実は、ここでさらに複雑な課題があります。

75歳以上で、現役並みの所得がある人は自己負担3割ですが、この人たちの医療費を支えるためには公費（税金）を入れないという決まりになっていて、現役世代からの支援金がより多く投入されています。仮に今後の議論で、「自己負担3割」の人を増やすとすると、投入すべき税金は減りますが、現役世代からの支援金が今よりもっと必要になる、つまり若い世代の保険料負担軽減には結びつかないのではという指摘もあります。

■医療費を抑えるほかの方策は？

厚労省の医療保険部会では、高齢者の自己負担についてだけでなく、医療費の増加を抑えるため、複数のテーマが議論されています。

OTC（薬局で買える薬）と成分や効能が似ている薬を、医師が処方する場合、保険が使われ、自己負担が少なくてすみますが、そうした薬の一部については、保険適用から外し、薬局で全額自己負担で買うことにする案や前述した高額療養費制度の見直しなども検討されています。

この部会でこれまでに出た意見としては、「国民の理解を得る上では、現役世代の負担の軽減と能力に応じた全世代での支え合い、相互共助が重要。」「これまでの高齢者中心の社会保障から、全世代支援型の社会保障へ再構築することは急務。」「必要な医療への受診抑制につながることがないよう、特に低所得者に十分配慮した制度のあり方を検討する必要がある。」といったものがあります。

医療費の負担と給付をどうするかは、来年度予算編成に直接関係するため、予算案がまとまる12月下旬に、医療保険部会として方向性を打ち出す予定ですが、最終的には自民党、日本維新の会や野党とも調整した上で、高市政権としての決断が必要となる見込みです。