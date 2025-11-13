9人組人気ガールズグループ・NiziUが、日韓共同開発コスメブランド「tilnus」新商品・新CM発表会に登壇しました。



【写真を見る】【 NiziU・MAYUKA 】 誕生日にメンバーからサプライズ 22歳の目標は「車の免許取りたい」



今回「tilnus」の新商品「パールコア アイパレット」の発売に合わせて、ブランドイメージモデルのNiziUが出演するWEB CMが公開されました。イベントではNiziUも全員がCM撮影時のきらびやかな衣装で登場。





CM撮影中の様子をきかれたRIMAさんは、「今回の新作のアイパレットにちなんで、キラキラする雰囲気のセットで撮影させていただいたんですけど、周りのスタッフさんをたくさん褒めてくださったりとかして自分的にもすごくテンション上がった撮影だった」と笑顔で語りました。





また、NINAさんはアイパレットの使い心地を聞かれると「撮影の時も今日も、０１番の“サンキスドマンダリン”を使わせていただいたんですけど、大粒パールがすごくキラキラしていて。これからもライブだったり、特別なイベントでたくさん使わせていただきたなと思いました。」と語り、続けて「自分もファンの方々と近くで会えるのでキラキラしていたいですし、ファンの皆さんもこれをつけてキラキラした姿で会えたらなと思うので。（つけてきたら）アピールして欲しいです」とファンへ呼びかけました。





またイベントの行われた11月13日はMAYUKAさんの22歳の誕生日ということで「MAYUKA、22歳の誕生日おめでとうー！」というメンバーの掛け声と同時にサプライズでアイパレットの載った白いバースデーケーキが登場しました。





MAYUKAさんはケーキを見て「可愛すぎ」と驚きをコメントし、司会者にどんな一年にしたいかを聞かれると「キラキラで輝く素敵な一年になったらいいなと思います。」と笑顔で語りました。また22歳の目標を聞かれると「できれば車の免許を取りたいなと思います。」と明かしました。







最後にRIMAさんから「私たちNiziUはもう少しで5周年を迎えるんですけど『tilnus』のようにキラキラしたパフォーマンスと素敵な活動ができたらいいなと思います。」と語り、メンバーはそれぞれ一礼した後会場を後にしました。



【担当：芸能情報ステーション】