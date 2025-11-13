¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¤Î¶¶ËÜÁÔ»Ô¤¬°úÂà¡¡ÆüËÜ½ÀÆ»»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¤Ç¥á¥À¥ê¥¹¥È
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò73¥¥íµéÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¶¶ËÜÁÔ»Ô¡Ê34¡Ë¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡á¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤È13Æü¡¢½êÂ°Àè¤¬È¯É½¤·¤¿¡£32ºÐ¤Ç¤Î¸ÞÎØÉ½¾´Âæ¤ÏÆüËÜ½ÀÆ»»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£20Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯Í½Äê¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö²¿ÅÙ¤â¤Ä¤Þ¤º¤¡¢²¿ÅÙ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾ö¤Î¾å¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿ºò²Æ¤Î¥Ñ¥êÂç²ñ¤ÏÆüËÜ½ÀÆ»»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹½Ð¾ì¡£Åì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¡½Åì³¤Âç¤ÇÃÃ¤¨¡¢±Ô¤¤Åê¤²µ»¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï2017Ç¯¤Ë½éÍ¥¾¡¤·¡¢Á´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤Ï4ÅÙÀ©¤·¤¿¡£