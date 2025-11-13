『DEATH STRANDING ISOLATIONS (Working Title)』

(C)KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. /HIDEO KOJIMA.

ディズニープラス スターで2027年独占配信

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、小島秀夫によるゲーム「DEATH STRANDING」をベースとした完全オリジナルストーリーの新作アニメーションシリーズ「DEATH STRANDING ISOLATIONS (Working Title)」を、2027年にディズニープラス スターで独占配信する。あわせてコンセプトアートも公開した。

原案となるのは、2019年に発売され、世界累計プレイヤー数が2,000万人を超えている大ヒットゲーム「DEATH STRANDING」。新作アニメでは、ゲームと同じ世界と時代を舞台にした、もうひとつの物語が描かれる。

原作ゲームでサムが北米大陸を横断しているのと時を同じくして、名も知らぬ誰か(サムワン)たちも、それぞれのやり方で孤独を克服しようとしていた。人類の絶滅と世界の絶滅の淵で、彼らの運命と想いが交錯する。

シリーズの生みの親である小島秀夫がエグゼクティブプロデューサーを務め、アニメーション制作は「BULLET/BULLET」、「NINJAKAMUI」などを手掛けた日本の新進気鋭スタジオ「E&H production」が担当する。

監督は「DEATH STRANDING」をはじめ、これまでの小島秀夫作品をリスペクトするという「E＆H production」佐野誉幸。

あわせて解禁されたコンセプトアートは、「攻殻機動隊 SAC_2045」キャラクターデザインなどを務めたイリヤ・クブシノブによる描き下ろし。本作ではキャラクターデザイン原案を担当する。コンセプトアートに登場する少年と少女の姿には、ゲームにも登場したアイテムやガジェットが描かれている。

なお、DEATH STRANDINGシリーズのアニメフランチャイズプロジェクトとしては、ハリウッド共同制作のフランチャイズ展開プロジェクトとして「DEATH STRANDING MOSQUITO(Working Title)」の制作も決定している。

【イントロダクション】

昔、爆発があった――。

孤独な死者の魂が現世に現れ、生者を求めて手をのばす。しかしその繋がりは、この世のものを消滅させる大爆発を起こす。それが「デス・ストランディング」という現象だ。世界中で発生したこの現象は、地上の文明も国家も消し去った。残された⼈々は孤立し、閉じこもり、繋がりを失った。迫りくる絶滅に怯える人類を救うため、「伝説の配達人」が物資とともに人々の思いを運び、皆を繋ぎ直した――。

伝説のゲームクリエイター、小島秀夫が創造し、世界中を熱狂させた大ヒットゲームが、アニメーションシリーズとして始動する。オリジナルの魂と思いを受け取り、アニメーションとして創造するのは、日本が誇る新進気鋭のスタジオ「E&H production」(「NINJA KAMUI」「BULLET/BULLET」など)。監督は「E&H production」佐野誉幸が務める。「デス・ストランディング」の世界を、トップクラスの手書きアニメーションで、大胆かつ繊細に描く。

北米大陸のどこか、サム・ブリッジズがアメリカを蘇らせようと大陸を横断しているその時。名も知らぬ誰か(サムワン)たちも、自分たちのやり方で孤独を克服しようとしていた。サムが所属する組織「ブリッジズ」が示す繋がりではなく、別の方法で救済を実現しようとする老人。この世を闘争状態に陥らせようとする女戦士。ブリッジズに恨みを抱く少年。そして、孤独を愛する少女。

人類の絶滅と世界の絶滅の淵で、彼らの運命と想いが交錯し、もうひとつの「デス・ストランディング」の物語が、幕を開ける。

今、新たな爆発が始まる――。