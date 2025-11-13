¡Ø¥´¥¸¥é FINAL WARS¡Ù¥´¥¸¥é (2004) Êü¼ÍÇ®ÀþVer.¤È¿·¡¦¹ìÅ·¹æ¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÎ©ÂÎ²½!
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¥´¥¸¥é FINAL WARS¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.MonsterArts ¥´¥¸¥é (2004) Êü¼ÍÇ®ÀþVer. VS ¿·¡¦¹ìÅ·¹æ¡×(19,800±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ11·î14Æü10»þ¤è¤êÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.MonsterArts ¥´¥¸¥é (2004) Êü¼ÍÇ®ÀþVer. VS ¿·¡¦¹ìÅ·¹æ¡×(19,800±ß)
¡ÖS.H.MonsterArts ¥´¥¸¥é (2004) Êü¼ÍÇ®ÀþVer. VS ¿·¡¦¹ìÅ·¹æ¡×¤Ï¡¢
¡Ø¥´¥¸¥é FINAL WARS¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥´¥¸¥é (2004) Êü¼ÍÇ®ÀþVer.¡×¤È¡Ö¿·¡¦¹ìÅ·¹æ¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¡Ö¥´¥¸¥é (2004) Êü¼ÍÇ®ÀþVer.¡×¤ÎÂ¤·Á¡¦ºÌ¿§¤Ï¥´¥¸¥éÂ¤·Á¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¼ò°æ¤æ¤¦¤¸»á¤Ë¤è¤ë¸¶·¿¡¦ºÌ¿§¡¦Â¤·Á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤ÆÎ©ÂÎ²½¡£¿ô¡¹¤Î»ñÎÁ¤ò»²¹Í¤Ë2004Ç¯Åö»þ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÅ°ÄìÅª¤ËºÆ¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°G¥¹¥Ñ¡¼¥¯Ç®Àþ¡×¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤âÉÕÂ°¡£
¡Ö¿·¡¦¹ìÅ·¹æ¡×¤Ï¼ÂºÝ¤Ë±ÇÁüÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ã¥×²èÁü¤ò»²¹Í¤ËÎ©ÂÎ²½¡£¡Ö¿·¡¦¹ìÅ·¹æ¡×¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤È¶¦¤Ë¡¢ºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥´¥¸¥é (2004) Êü¼ÍÇ®ÀþVer.¡×¤ÏÅö»þ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·àÃæ¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°G¥¹¥Ñ¡¼¥¯Ç®Àþ¡×Êü¼Í¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤òºÆ¸½¡£¡Ö¿·¡¦¹ìÅ·¹æ¡×¤â·àÃæ¤Î¸«±É¤¨¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤ÆºÌ¿§¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Éý¹¤¤²ÄÆ°°è¤Ë¤è¤êÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ÎÁ´¤Æ¤ò°ì½ï¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·àÃæ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¼ç¤Ê¾¦ÉÊÆâÍÆ¤Ï¡¢ËÜÂÎ¡¢¿·¡¦¹ìÅ·¹æ¡¢¿·¡¦¹ìÅ·¹æÍÑÂæºÂ°ì¼°¡¢¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°G¥¹¥Ñ¡¼¥¯Ç®Àþ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¡¢¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°G¥¹¥Ñ¡¼¥¯Ç®Àþ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥ÄÍÑÂæºÂ°ì¼°¡£
TM & (C) TOHO CO., LTD.
2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.MonsterArts ¥´¥¸¥é (2004) Êü¼ÍÇ®ÀþVer. VS ¿·¡¦¹ìÅ·¹æ¡×(19,800±ß)
¡Ø¥´¥¸¥é FINAL WARS¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥´¥¸¥é (2004) Êü¼ÍÇ®ÀþVer.¡×¤È¡Ö¿·¡¦¹ìÅ·¹æ¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¡Ö¥´¥¸¥é (2004) Êü¼ÍÇ®ÀþVer.¡×¤ÎÂ¤·Á¡¦ºÌ¿§¤Ï¥´¥¸¥éÂ¤·Á¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¼ò°æ¤æ¤¦¤¸»á¤Ë¤è¤ë¸¶·¿¡¦ºÌ¿§¡¦Â¤·Á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤ÆÎ©ÂÎ²½¡£¿ô¡¹¤Î»ñÎÁ¤ò»²¹Í¤Ë2004Ç¯Åö»þ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÅ°ÄìÅª¤ËºÆ¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°G¥¹¥Ñ¡¼¥¯Ç®Àþ¡×¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤âÉÕÂ°¡£
¡Ö¿·¡¦¹ìÅ·¹æ¡×¤Ï¼ÂºÝ¤Ë±ÇÁüÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ã¥×²èÁü¤ò»²¹Í¤ËÎ©ÂÎ²½¡£¡Ö¿·¡¦¹ìÅ·¹æ¡×¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤È¶¦¤Ë¡¢ºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥´¥¸¥é (2004) Êü¼ÍÇ®ÀþVer.¡×¤ÏÅö»þ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·àÃæ¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°G¥¹¥Ñ¡¼¥¯Ç®Àþ¡×Êü¼Í¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤òºÆ¸½¡£¡Ö¿·¡¦¹ìÅ·¹æ¡×¤â·àÃæ¤Î¸«±É¤¨¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤ÆºÌ¿§¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Éý¹¤¤²ÄÆ°°è¤Ë¤è¤êÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ÎÁ´¤Æ¤ò°ì½ï¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·àÃæ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¼ç¤Ê¾¦ÉÊÆâÍÆ¤Ï¡¢ËÜÂÎ¡¢¿·¡¦¹ìÅ·¹æ¡¢¿·¡¦¹ìÅ·¹æÍÑÂæºÂ°ì¼°¡¢¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°G¥¹¥Ñ¡¼¥¯Ç®Àþ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¡¢¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°G¥¹¥Ñ¡¼¥¯Ç®Àþ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥ÄÍÑÂæºÂ°ì¼°¡£
TM & (C) TOHO CO., LTD.