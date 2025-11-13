事後報告で突然の失業！ 夫の「仕事辞めてきた」LINEに妻が絶句…【ママリ】
転職すること自体は、決して悪いことではありません。しかし、何の相談もなく、身内がいきなり仕事を辞めると、経済的な不安やモヤモヤが募るものではないでしょうか。この記事では、昼休みに夫から「会社辞めてきた」というLINEが来て、今後の生活への不安を感じているという投稿を紹介します。
仕事に対して、大きなストレスがあったのかもしれませんし、続けることが難しいくらいの問題に直面したのかもしれません。
投稿者さんも正社員で働いているとはいえ、不安な気持ちは拭えないですよね。
突然、「仕事を辞めた」夫に何て言えばいい？
お昼休みの出来事です。
旦那から
「会社辞めてきたから」
と LINEが来ました。
「再就職先はもちろん決まっているんだよね?」
と聞きましたが
決まっていないそうです。
あまりに急だったので
苛立ちと びっくりとで どうして良いのかわかりません。
幸い私も 正社員で働いている為多少は 貯金はありますが
2ヶ月も 旦那の収入がないとなると 絶対暮らせません。
皆さんなら 旦那に対してどのような対応をしますか?
私は もう苛立ってしまい どうして良いのかわからない為 良い対応策があれば教えてください。
文が乱れてしまいましたが
よろしくお願いします。
ですが、せめて仕事を辞める前に、一言、相談をしてほしかったですよね。家族の今後にも関わる大きな問題です。事後報告というのはショックだったと思いますし、何よりも、今後の生活への不安が大きいはず。
辞めてしまったものは仕方ないものの、今後のことに関してはしっかりと責任を持ってもらいたいですね。また、大きな決断をする前には、相談してほしいと伝えるのがいいのではないでしょうか。
夫の行動にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
なんの相談もなしにいきなりなら許しません。家族としてそんな適当では困ります。離婚も視野に入れるといって真剣に話します。
どういう経緯で辞めたんですかね？
腹は立ちますが、とりあえず理由を聞いてから、再就職までの期限を設けます。
期限を守れなかったり、就職先が決まってもまた同じ事をした時は離婚を視野に入れて追い出すか、自分が子供と実家へ帰ります。
人によって、考え方や価値観、性格もちがいます。投稿者さんの夫が、どんな考えを持っているのか、どうしてそういった行動をとったのかはわかりません。
ですが、投稿者さんの不安や先々への心配をしっかりと共有した上で、人生を共にするパートナーとして、今後どう歩んでいくのかを話し合えるといいですね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）