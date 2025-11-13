社ジンズ（以下、JINS）は、ファッションアイウエアを発信するJINSの姉妹ブランド「RIM（リム）」から、新作のアイウエア「INNER RIM（インナーリム）」を11月13日に発売する。また同日、アーティストの山瀬まゆみ氏がアートワークを手掛けたRIMオリジナルのセリートを発売する。いずれもRIM全店および特設サイトで購入できる。

「インナーリム」とは、アイウエアの伝統的な製法であり、その名の通り、メタルフレームの内側（Inner）にアセテートのリムが組み込まれた構造を指す。その歴史は18世紀、ベンジャミン・マーティンによる発明にまで遡るといわれる、古くからあるスタイル。

魅力は、フレームを横から見た際に、レンズを囲む繊細なメタル素材のリムを、アセテートが挟み込んでいるかのように見える点。これによって正面からの印象は柔らかなアセテートフレームでありながら、内側からメタルの質感が静かに輝きを放つ。





インナーリムの独特のデザインは、顔の向きや光の角度を変えるたびに、異なる表情を見せる。アセテートの豊かな色彩の奥で、ふとした瞬間に煌めくメタルのライン。その奥ゆかしい輝きが、シックで知的なかっこよさを演出する。

RIMでは、定番のウエリントン、ボストン以外にも個性を引き立てるヘキサゴンやダブルブリッジの4型を用意した。遊び心のあるアセテートの色にも注目。ブラックやブラウンデミはもちろん、ペールシアンやグレー、ピンクなど、4型3色の合計12種を展開する。いつものプレーンなシャツや、リラックスしたニットスタイルに、このRIMの「INNER RIM」をプラスするだけで、見慣れた日常のスタイリングが、ワンランクアップする。

RIMから日常のアイウエアケアに彩りを添える新作セリート「EYEWEARCLOTH designed by Mayumi Yamase 」を発売する。デザインを手がけたのは、アーティストの山瀬まゆみ氏。デザインテーマは「アイウエア」。山瀬まゆみ氏ならではの抽象的かつポップな世界観で、アイウエアのフォルムをカラフルなアートワークへと昇華させた。全3種類で展開されるセリートは、どれも拭くたびに心が躍るようなデザイン。機能性にもこだわり、24cm×24cm の大判サイズを採用。レンズだけでなくフレーム全体をしっかりと包み込み、隅々まで快適に手入れできる。まるでアートピースを携帯するような楽しさを、RIMの新作セリートで楽しんでほしい考え。

［小売価格］

INNER RIM：9900円

EYEWEAR CLOTH designed by Mayumi Yamase：1760円

（すべて税込）

［発売日］11月13日（木）

ジンズ＝https://www.jins.com/jp