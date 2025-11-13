ゴディバ ジャパンは、上質なチョコレートと厳選した素材で作り上げたカップアイス「ダーク チョコレート」を11月17日から順次、全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケットで販売する。また、カップアイス「ダブルベリー チーズケーキ」を、12月15日から順次、全国のコンビニエンスストアで、来年1月以降順次、全国のスーパーマーケットで販売する。なお、一部取扱いの無い店舗がある。



ゴディバ カップアイス「ダーク チョコレート」

ゴディバ カップアイス「ダーク チョコレート」は、ゴディバのショコラティエが厳選したカカオ99％のベルギー産チョコレートと北海道産生クリームを使用したコク深くなめらかなダークチョコレートアイスクリーム。甘さを抑えつつも、豊かなコクと力強いカカオの余韻が広がる。天面チョコレートを割る楽しさとカカオ本来の贅沢を堪能できる、チョコレートづくしのカップアイスとなっている（カカオ分99％ベルギー産チョコレート2.6％使用（製品中））。



ゴディバ カップアイス「ダブルベリー チーズケーキ」

ゴディバ カップアイス「ダブルベリー チーズケーキ」は、北海道産生クリームとクリームチーズを使用した濃厚でコク深いチーズアイスクリームと、ゴディバのシェフが厳選したベルギー産チョコレートを使用したミルクチョコレートアイスクリーム、マーブル状に広がる甘酸っぱいダブルベリーソースのハーモニーを味わえる。天面には、スプーンを入れた瞬間にパリッと割れるチョコレートコーティングをあしらった（ベルギー産チョコレート2.5％使用（チョコレート中））。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月17日（月）から順次

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp