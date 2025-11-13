プラチナ万年筆は、インク鮮度を保ち続けるスリップシール機構を搭載した「＃3776 センチュリー」万年筆の特別限定モデルとして「マイ・フェイバリット・シングス」を発売する。

身近にある「私のお気に入り」でボディを彩ることをコンセプトに、定番色には無い限定モデルならではの配色で展開を図るシリーズで、第二作目として「ミスティブルーム」を発売する。



「＃3776 センチュリー マイ・フェイバリット・シングス『ミスティブルーム』」

朝もやの向こうにぼんやりと浮かび上がるのは、一面に咲き広がる紫色の花畑。花々は朝露をまといながら、優しく揺れている。そこには、時間の流れさえも緩やかになったような、空気が満ちていた。花畑を包む静けさとやわらかな光。そんな日常の中にひそむ特別な瞬間が「私のお気に入り」だという。





今回の「My Favorite Things」では、そんなささやかなときめきのシーンを万年筆で表現しており、キャップとグリップには、どこまでも広がる花々の紫を採用し、ボディには、朝もやを思わせるやわらかな乳白色をあしらった。

［小売価格］4万1800円（税込）

［発売日］11月20日（木）

プラチナ万年筆＝https://www.platinum-pen.co.jp