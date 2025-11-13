大西流星（なにわ男子）と原嘉孝（timelesz）がW主演を務める東海テレビとWOWOWによる共同製作連続ドラマ『横浜ネイバーズ Season1』が、2026年1月10日より東海テレビ・フジテレビ系で放送されることが決定した。

参考：小西桜子×吉村界人×髙橋ひかる×大西流星 『まどか26歳』を支えた最高の同期たち

本作は、岩井圭也による小説『横浜ネイバーズ』（ハルキ文庫）シリーズを実写化したヒューマンミステリー。『准教授・高槻彰良の推察』『ギフテッド』などを手がけた東海テレビ×WOWOWの共同製作ドラマ第5弾として映像化される。

物語は、横浜・中華街を舞台に、父親を事故で亡くした青年・小柳龍一（通称・ロン）と、彼を幼い頃から見守る刑事・岩清水欽太（通称・欽ちゃん）が、現代社会のさまざまな問題に直面しながら、事件の真相に迫っていく姿を描く。SNSの誹謗中傷、闇バイト、転売、詐欺など、“いま”を切り取るテーマが盛り込まれ、横浜の街で繰り広げられる人間模様を通して“隣人とのつながり”を問いかける。

ロンを大西、欽ちゃんを原がそれぞれ演じる。脚本は、『ライオンの隠れ家』（TBS系）の一戸慶乃が担当する。

大西は、無職で怠惰な青年・ロンを演じるにあたり、「無職・高卒というこれまで演じてきた役とのギャップが大きく、早く演じてみたい気持ちでいっぱい」とコメント。「亡くなった父親から教わった“人を助ける”“隣人を大切にする”という気持ちを受け継いでいる。お調子者な一面と、チャーミングさを出していけたら」と語った。

一方、ロンの兄貴分で刑事の欽ちゃんを演じる原は、「連続ドラマで初主演を務めることができて嬉しい。欽ちゃんは“助けたい”という思いが根底にある人物で、熱さと優しさの両面を大切に演じたい」と意気込む。大西については「優しくて等身大。甘え上手なところがロンにそっくり」と信頼を寄せた。

原作者の岩井は、「『横浜ネイバーズ』シリーズを書きはじめた最大の動機は、現代を描くことでした。映像化によって“今この瞬間”がより強固に保存され、語り継がれることと思います。大西さんと原さんのW主演により、現代を象徴する作品になると確信しています」と期待を寄せている。

コメント大西流星（なにわ男子）

横浜中華街にはこれまで行ったことがなかったので、ワクワクと新鮮さがあります。「横浜ネイバーズ」はただのヒューマンミステリーではなく、身近な事件を扱いながら、SNSなど現代ならではのテーマも絡んでいて、脚本を読みながら考えさせられました。無職・高卒というこれまで演じてきた役とのギャップが大きく、早く演じてみたい気持ちでいっぱいです！ロンくんは、一見「何にもない青年」と思われますが、亡くなった父親から教わった「人を助ける」「隣人を大切にする」という気持ちを受け継いでいます。人をほっとけない性格だからこそ、横浜の街の人たちに頼られて、なんなく事件を解決するところがチャーミングです。また欽ちゃんといる時は、少し甘えるところも大切にしていきたいです。普段の自分よりもお調子者感を強めてギャップを出していくのでお楽しみください！原さんの演じる欽ちゃんの兄貴分なところは、脚本を読んだ段階から想像できました。実際にお会いしても、原さんは一言話しただけで分かる欽ちゃんとはまた違った兄貴感があり、一緒に撮影するうえではとても安心感があります。本読みの時点で、欽ちゃんとしてそこにいてくださったので、兄貴の背中を見ながらこの撮影はついていきたいです！「横浜ネイバーズ」という作品は、登場人物それぞれのキャラクターも濃く、ロンをはじめとするキャラクターたちがどう成長していくのか、いろんな事件に巻き込まれながら仲間のネイバーズと出会い、どう駆け抜けていけるのか、その僕たちの姿を視聴者さんに応援してもらいながら見ていただきたいです。また、中華街の温かい街並み、横浜のきれいな景色、美味しい中華料理、そして事件を解決するスッキリ感と欲張りな作品ですので、それを全部味わってください！！

原嘉孝（timelesz）

連続ドラマで初主演を務めることができて、嬉しいです。映像の芝居経験はまだ多くありませんが、役者としてまた１歩成長できるように体当たりでいつも通り臨みたいです。そして、見てくださる皆様に楽しんでもらえるような作品にしていきたいです！演じる欽ちゃんは、過去に警察に助けられた経験があり、「助けたい」「人のために」という想いが根底にある人物です。ロンの過去を知る者としてなんとか助けてあげたいという熱い気持ちの持ち主という一面と、ネイバーズのメンバーと過ごす時には、心を許し合う仲間の中で優しい兄貴分という別の一面もあります。この２面性も大切に演じていきたいです。流星はバラエティ番組での印象からズバズバ言うタイプで怖いなと思っていましたが、そんな思いは一瞬でなくなりました。現場では優しくて等身大でいてくれるので、気を遣わずに芝居ができています。流星の甘え上手なところや人間らしさがロンにそっくりです。これからどんどん仲が深まっていくのが楽しみです。「横浜ネイバーズ」は、隣人を助けること、そして仲間とのかかわり合いや絆がテーマです。同世代の仲間とともに仲良く作品を作り上げていくので、その絆が映像からにじみ出て、見る人にも伝われば嬉しいです。人間の“裏”はマイナスなものと思われがちですが、原作を読んで、人の裏が見えたということは、その人に一歩近づけた証ではないかと思いました。だからこそ、この作品を通して、「仲間っていいな！」と少しでも感じてもらえるように、僕自身もこれから全力で頑張っていきます。（文＝リアルサウンド編集部）