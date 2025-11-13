東和フードサービスは、同社が運営するスペシャルティコーヒーにこだわった「椿屋珈琲」において、11月14日から冬限定メニューを販売する。

旨みがぎゅっとつまった「広島県産の大粒牡蠣」、上品な甘みを持ち合わせた冬の味覚を代表する「紅ずわい蟹」をたっぷりと使用したパスタが新登場する。クラシック音楽が流れる優雅な空間で、冬の味覚が織りなす贅沢な味わいを体験してほしい考え。



「大粒広島牡蠣と帆立のバター醬油」

「大粒広島牡蠣と帆立のバター醬油」は、牡蠣の生産量が日本一の広島県に足を運び、濃厚な味わいが魅力の大粒牡蠣を今年も調達した。ふっくらとした牡蠣、身がぎゅっと締まった肉厚帆立の旨みが口いっぱいに広がる、海の幸を味わい尽くす一品。バターのコクと醤油の香ばしさが食欲をそそる王道の和風パスタとなっている。



「国産 紅ずわい蟹とえびの濃厚オマールソース」

「国産 紅ずわい蟹とえびの濃厚オマールソース」は、オマールの豊かな香りと美味しさが溶け込んだ特製ソースと冬の味覚の王様の紅ずわい蟹、えびが織りなす格別な味わいとなっている。濃厚な魚介の旨みが絡み合う、もちもち食感の生パスタを楽しんでほしいという。



「オニオングラタンスープ」

パスタメニューの取り扱いがない「たまプラーザ店」では、冬にぴったりの“あったかメニュー”を提供する。国産たまねぎをたっぷりと使った「オニオングラタンスープ」は、たまねぎの甘み、スイス産のグリエールチーズの濃厚な風味が広がる本格的な一品。寒さが深まる冬に楽しむ熱々メニューは至福のひとときとなっている。

［小売価格］

大粒広島牡蠣と帆立のバター醬油：1730円〜

国産 紅ずわい蟹とえびの濃厚オマールソース：1680円〜

オニオングラタンスープ：プラス400円で季節のスープから変更可能

広島牡蠣のマカロニグラタン サラダorスープセット：1730円

（すべて税込）

［発売日］11月14日（金）

東和フードサービス＝https://www.towafood-net.co.jp