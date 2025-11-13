peco、幸せな時間は1人テーマパーク「息子には秘密なんですけど」 愛息の成長にしみじみ
タレントのpecoが13日、東京・原宿のdotcom space Tokyoで『ほんのり幸せをあなたに『CAFE LATORY ROOM』』のメディア向け先行お披露目体験会にゲストとして参加した。
【写真】パクっ…クッキーを食べながら笑みを浮かべるpeco
ピンクいろのふわふわニット姿のpecoは、装いのポイントを問われると「ステキな空間に似合うような色味と模様で。上のニットのふわふわ感は、カフェラトリーのふわふわな泡をイメージしてきました」とにっこり。昨年の同イベントにも参加。「また参加させていただけて、すごくうれしかったです。この1年間、おうちでもカフェラトリーを楽しませてもらったので、いちファンとしても参加させていただけてうれしいです」と笑顔を見せた。場内を見回すと「カラーも好きなんですけど、秘密の隠れ家みたいな感じは、ほかにはなくてスペシャルな感じがします」と話した。今の気分にぴったりな濃厚ミルクティーラテを一口飲むとほっこりした顔で「ほんのりどころじゃなく幸せです」と口にしていた。
イベントにかけて、ワクワクな時間を問われると、愛犬との時間と話した。加えて「息子には秘密なんですけど」といたずらっぽく笑いながら「息子が学校行ってる間に1人だったり、お友達と息子のお迎えまでの間にテーマパークに行って楽しむみたいなこともしてますね」と長男のリンクくんにナイショの気分転換を語っていた。
さらに今年は幸せだったか、という質問も。pecoは「幸せでした」と即答。「息子も7歳になって、またすごく成長したんですよ。体も大きくなったし、心もすごく成長して。また今までにはなかった悩みもすごく増えてきたりして。もちろん大変な時もあるんですけど、それもまたほんのり幸せだな、というような1年でした」としみじみと語っていた。
「ブレンディ カフェラトリー」スティックの味わいと世界観を体感できるイベント。あす14日から24日まで開催される。
