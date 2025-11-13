ºå¿À¡¦¥É¥ê¥¹¤¬µ¢¹ñ¡¡7·î¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¸ÅÁãÉüµ¢¤Ç¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡ÖËÜÅö¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¡×
¡¡ºå¿À¤Ï¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥É¥ê¥¹Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬13Æü¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï7·î¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁãÉüµ¢¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ç20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1.93¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÆüËÜ¤Ç1ÈÖ¤Î±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µåÃÄ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£