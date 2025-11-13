¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¥Û¡¼¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡ØÊ¡²¬¸¼³¦Æç¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤Î½éÂå´ÆÆÄ¤Ë²ÅÌï¿¿¿·Ìé»á¤¬½¢Ç¤
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï13Æü¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à½éÂå´ÆÆÄ¤Ë²ÅÌï¿¿¿·Ìé»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡ÊÏ¢ÌÁÅÐÏ¿Ì¾¡§Ê¡²¬¸¼³¦Æç¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¤ÏÆüËÜ¾¯Ç¯ÌîµåÏ¢ÌÁ¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸¹Å¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹Áª¼ê¤ò¡¢Ê¡²¬¤Ê¤é¤Ó¤Ë¶å½£¤«¤é°é¤Æ¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤òÂÎ¸½¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÌîµåÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»°³Þ¿ùÉ§¼èÄùÌòGM¤Ï²ÅÌï¿¿´ÆÆÄÁªÇ¤¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾®³Ø6Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¡¼¥¯¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤âÍý²ò¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½éÂå´ÆÆÄ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤¤ÁªÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡²ÅÌï¿¿¿·Ìé´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÌò¤òÇ¤¤»¤ÆÄº¤¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¯¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤º¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤êÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌîµå¤Îµ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¾ðÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£