待望の関東初出店！ 手土産にも◎、行列ができる京都の名物みたらし団子

ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『京 みたらし 梅園 西武池袋本店』のみたらし団子です。

左から、独特の歯切れの良さに俵型のお団子がトレードマークのみたらし団子（5本594円）。宇治抹茶みたらし（5本670円）は、京都産の宇治抹茶を使用した上品で香り豊かな特製タレが絶品。別添えのきな粉をトッピングすると、香ばしさと風味がふわっと広がる。京風だしの効いた、京だし醤油七味みたらし（5本648円）は、タレに京都・祇園『原了郭』の黒七味が使用されていて、ピリッとくる辛みが、甘みと旨味を一層引き立てる逸品。

真野（以下M） リニューアルオープンした西武池袋本店のデパ地下に新ブランドが加わって、目移りするくらい楽しいフロアになってますよ！ もう行きましたか？

編集S（以下S） はい、すごい賑わいでした。真野さんのいち押しは？

M 私が引き寄せられたのは、京都の人気甘味茶屋『京 みたらし 梅園』。店内の調理場では、名物のみたらし団子を職人さんが焼きあげているところが見られるの。

S ライブ感があって食欲も刺激されますね。待望の関東初出店というだけあり、平日でも行列が！

M 昭和2年の創業から長く愛され続けているお店で、私自身、京都に行った時は友人と連れ立って行った思い出の味。京都から直送される和菓子はもちろん、さらにスペシャルなのは、定番のみたらし団子に、西武池袋本店限定の味が2種類あるんですよ！ 「宇治抹茶みたらし」と「京だし醤油七味みたらし」です。

S このお団子の形状もちょっと変わってませんか？

M それはね、京都の舞妓さんがおちょぼ口でも食べやすいようにお上品なサイズ感になったんだとか。

S そんなところにも京都らしさが！

M 焼きたてはもちろん、箱のままレンジで再加熱できるので、少し肌寒くなった時の手土産にも。温かいお団子で、ほっこりしましょう。

真野知子

ギフトコンシェルジュ。手土産など日常的なギフトからハレの日まで多彩なシーンに合わせたギフトをセレクト。

編集S

この連載で和菓子に目覚め、最近は和栗のお菓子を求めて飛び回っています。

Information

京 みたらし 梅園 西武池袋本店

東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店B1 TEL. 03-3981-0111 10:00〜20:00 休みは施設に準ずる

詳しくはこちら