「クレカの年会費はムダ」と思っていたら、妹に「年1万円は損してる」と言われた！ いったいナゼ？ 年会費無料の“見えない落とし穴”とは

年会費無料カードの「メリット」と「見えない落とし穴」

年会費無料カードの最大のメリットは、なんといっても「維持費ゼロ」で持てることです。普段使いでポイントも貯まりますし、特に学生や新社会人にとっては安心感があります。

「カード払いをあまりしないけれど、とりあえず1枚は持っておきたい」という人にも向いています。例えば「持っているだけでお金がかかる心配がない」「使わなくても損しない」といった気軽さがあります。

ただし、デメリットもあります。年会費無料のカードのポイント還元率は0.5％程度と控えめで、年間100万円使っても戻るのは5000円程度です。

一方、例えば年会費1万円のカードでは1％程度の還元率を設けていることが多く、同じ年間100万円の利用額なら1万円分のポイントが返ってきます。差し引きゼロに見えますが、年会費有料のカードには旅行や買い物に使える特典が付いていることもあり、実際にはさらに得になるケースが多いのです。

また年会費無料のカードの多くには、十分な補償のある「旅行保険」や「空港ラウンジ利用」などのサービスがほとんどありません。

旅行中のトラブルでしっかりと補償を受けられなかったり、別途保険料を払うことになれば、結果的に損をしてしまったりする場合もあります。つまり、無料カードはコストがかからない代わりに 「最低限の機能しか持たない」ことを理解しておく必要があるのです。



年会費有料カードは「特典込み」で見ると得をする場合がある

一方、年会費が1～数万円かかる有料カードは「損しそう」と敬遠されがちですが、実際は特典を使いこなせばプラスになることが多いです。

まず、ポイント還元率が高い点が大きな魅力です。1％以上が標準で、キャンペーンや特約店のサービスを利用すれば2～5％になることもあります。普段の生活でよく使うスーパーやネット通販で高還元率が適用されるカードを選べば、年会費はすぐに回収できるでしょう。

さらに、空港ラウンジ無料利用、旅行保険、ホテル優待、ショッピング保険など特典も充実しています。年に1回でも海外旅行に行く人なら、付帯保険だけで数千～数万円分の価値があり、ラウンジ利用や手荷物無料サービスを加えれば、年会費以上のメリットを得られることも珍しくありません。

ただし重要なのは、「自分のライフスタイルに合っているか」という点です。

旅行に行かない人が旅行特典の多いカードを持っても意味はありませんが、日常の買い物でよく使うお店に強いカードを選べば、確実に得をする仕組みが整っています。



まとめ

「年会費が無料のカード＝お得」「年会費が有料のカード＝損」と単純に決めつけないことです。大切なのは、ポイント還元率や付帯サービスを「トータルで見て得かどうか」を考えてみることです。場合によっては、年会費無料のカード派の人が毎年数千～1万円以上損をしている可能性もあります。

普段の支出やライフスタイルに合ったカードを選べば、年会費を払っても特典や付帯サービスで回収できるケースは多々ありますし、逆に特典が不要であれば無料カードで十分です。

今のカードが本当に合っているか、一度見直してみるのも良いかもしれませんね。

執筆者 : 里見るい

FP2級、日商簿記2級、建設業経理士1級、衛生管理者