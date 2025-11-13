韓国人歌手と結婚したハロプロ出身タレントが離婚宣言!? “熱々キス”から一転、突然の険悪ムードのワケ

韓国人歌手の夫、サッカーU-17日本代表の息子を持つ“ハロプロ出身”タレント、谷ルミコさんの「離婚宣言」に注目が集まっている。

韓国で本日（11月13日）放送されるtvN STORYのバラエティ番組『各家夫婦』（原題）第11回では、谷ルミコさんと夫の歌手キム・ジョンミンが日本でデートする様子が描かれる。

同番組では谷ルミコさんが日本、キム・ジョンミンが韓国でそれぞれ暮らすという“別居生活”を公開してきた2人。今回、結婚20周年に向けて日本で2人きりの一日を過ごすことになり、予告映像では夫婦の甘く切ない眼差しが視聴者の目を引いた。

車内で自然と手を取り合う姿から始まり、結婚20周年を記念した“リマインド・ウェディング”撮影ではキス写真も撮影。さらには思い出のローラースケートデートまで、まるで結婚前の恋人に戻ったかのような、ときめきに満ちた時間を谷ルミコさんとキム・ジョンミンは楽しむ。

20周年を迎える夫婦とは思えない“アツアツぶり”に、スタジオからは「4人目ができるのでは」と羨望まじりの感嘆が上がる。

しかし、甘い一日は思わぬ亀裂によって一転し、険悪ムードに変わっていく。ローラースケート場で先に進むキム・ジョンミンに向かって、谷ルミコさんは「どうして私を置いていくの」と声を荒らげると、ついには転倒して手首を負傷する事故が起きてしまうのだ。

「気分が悪かったし、悲しかった」と、当時の複雑な感情をインタビューでありのまま伝えた谷ルミコさん。離れて暮らしてきた年月と同じ分だけ、お互いに伝えられなかった思いが積もり、夫婦間の温度を再確認する瞬間が繰り広げられたのだろう。そんな2人の姿に、スタジオからは「ただ“ごめん”と言えば済むことだ！」と笑い交じりのアドバイスが飛ぶ。

ただ、それでも感情の溝がすぐに埋まることはなく、「私たち離婚よ」という谷ルミコさんの“宣言”に近い叫び、そしてキム・ジョンミンが家を出ていく姿まで捉えられ、危機感が一気に高まる。

番組制作陣は「韓国で活動を続けるキム・ジョンミンと、日本で3人の息子の留学を支えてきた谷ルミコの“各家生活”を通じて、教育のために別居を選んだ夫婦の現実を率直に見せてきた。離れてさらに恋しくなり、仲が良いことで有名だった夫婦が久しぶりに再会するが、予想外の一言が引き金となって葛藤に火が付く」と説明。「結婚20周年を迎えて再び向き合った2人の一日には、これまで積み重ねてきた年月の誠実な思いが込められている。温かく見守ってほしい」と伝えた。

谷ルミコさんとキム・ジョンミンのデート風景が描かれる『各家夫婦』第11回は、韓国で本日（13日）20時よりtvN STORYで放送される予定だ。

なお、谷ルミコさんは1979年8月14日生まれの46歳。1999年に「三佳千夏（みよし・ちなつ）」名義で「モーニング娘。＆平家みちよ妹分オーディション」に出場し、第1回グランプリを獲得して歌手デビューした経歴を持つ。

その後、2006年にキム・ジョンミンと結婚し、2007年6月に長男の谷泰養（キム・テヤン）、2008年7月に次男の谷大地（キム・ドユン）、2013年8月に三男が誕生。谷泰養と谷大地はサガン鳥栖U-18に所属しており、谷大地はU-17日本代表にも選出された実績を持つ。谷ルミコさんは息子3人のサッカー留学のため、キム・ジョンミンと離れて日本で生活している。

（記事提供＝OSEN）