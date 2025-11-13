Snow Manの楽曲「カリスマックス」振り付け師、ラウールと「一緒に世界大会に」関係性明かす 驚きの新事実も
【モデルプレス＝2025/11/13】ダンサーアーティスト・コレオグラファーのReiNaが11月12日、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）にVTR出演。ダンスインストラクターのMacotoとともに振り付けしたSnow Manの楽曲「カリスマックス」の裏側を明かした。
【写真】ラウールと「元チームメイト」美人すぎる振り付け師
ReiNaは「ラウールが自分の元チームメイトで。中学生のときとかに一緒に世界大会に出場するような仲だったんですけど」とラウールと同じダンスチームだったことを告白し、「そういう関係もあって共作でサビとかは特に一緒に考えたりとか」とSnow Manが8月にリリースした話題の新曲「カリスマックス」の裏側について明かした。
「カリスマックス」は、8月28日に韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）にて披露されると、たちまち話題に。韓国の音楽番組において定番となっている「エンディング妖精」（パフォーマンス後に何人かのメンバーをアップで映しカメラにアピールするもの）をはじめ、番組公式YouTubeよりアップされたチッケム（FanCam／メンバー1人ひとりを追った個人の動画）映像も反響を呼んでいた。
ReiNaは、2001年5月16日生まれ。東京都出身。「カリスマックス」のほか、Snow Man3枚目アルバム『i DO ME』（5月17日発売）の収録楽曲「slow...」の振り付けも担当。さらには、8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）の「Back Door」をはじめ、韓国のボーイズグループ・NCT U（エヌシーティー・ユー）の「Make A Wish（Birthday Song）」、TBS系ドラマ「君の花になる」（2022年）から生まれた期間限定ボーイズグループ・8LOOM（ブルーム）の「Come Again」など数多くのヒット曲の振付を手掛けている。（modelpress編集部）
◆ReiNa「ラウールが自分の元チームメイト」
◆Snow Man話題の新曲「カリスマックス」
