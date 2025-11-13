≠ME尾木波菜、脚線美輝くショーパン衣装姿が話題「レベチのスタイル」「攻めてる」
【モデルプレス＝2025/11/13】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の尾木波菜が11月12日、自身のInstagramを更新。ショートパンツの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
尾木は、11日に公開された≠MEの11枚目シングル「排他的ファイター」ミュージックビデオのオフショットを複数枚投稿。ライトブルーのショートジャケットと白のショートパンツ、レッグカバーを合わせたショットと、ブラウンのショートパンツ、レッグカバーを合わせた2パターンのスタイリングを公開し、脚線美を披露している。
この投稿には「2度見した」「レベチのスタイル」「攻めてる」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆≠ME尾木波菜、美脚際立つ新曲衣装姿公開
◆≠ME尾木波菜の投稿に反響
