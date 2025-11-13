全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票によるサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）が１２日（日本時間１３日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表され、ナ・リーグはパイレーツのポール・スキーンズ投手が全３０票の１位票を集めて満票での初受賞となった。最終候補３人に入っていたドジャース・山本由伸投手は３位で、日本人初の快挙を逃した。

フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１３日の生放送で「サイ・ヤング賞」の発表を速報する態勢を整えていた。

午前９時４６分過ぎにＭＣを務める同局の佐々木恭子アナウンサーが「速報でお伝えしようと思っておりましたシーズンで最も活躍した投手に贈られるサイ・ヤング賞ですけれども。日本人初の受賞が期待されているのがもちろん山本由伸投手です」と紹介し「アメリカでつい先ほど始まった受賞者を伝える番組。９時から始まっておりましてナ・リーグ山本選手が選ばれるか？間もなくのはずなんですが、まだ発表がされていない、と」と伝えた。

その後、ＭＣで俳優の谷原章介ら出演者がサイ・ヤング賞を巡りトークを展開。しかし生放送中には発表ならず番組は終了した。