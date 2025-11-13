フジミ模型、「チビマルゴジラ9 ビオランテ」＆「チビマルゴジラ11 ゴジラ(2023)」を2026年2月に発売
「チビマルゴジラ9 ビオランテ」
フジミ模型は、「チビマルゴジラ9 ビオランテ」（価格：6,380円）を2026年2月18日、「チビマルゴジラ11 ゴジラ(2023)」（価格：4,400円）を2月25日にそれぞれ発売する。
「チビマルゴジラ9 ビオランテ」は、2024年11月に70周年記念バージョンとして発売されたビオランテの通常仕様。1989年公開映画「ゴジラVSビオランテ」で登場した怪獣・ビオランテをモチーフにしている。
また、「チビマルゴジラ11 ゴジラ(2023)」は、2025年9月に70周年記念バージョンとして発売されたゴジラ(2023)の通常仕様。こちらは2023年公開映画「ゴジラ-1.0」の劇中ゴジラがモデルになっている。
チビマルゴジラ9 ビオランテ
発送予定日：2026年2月18日
価格：6,380円
コードNO.4968728172057
・接着剤不要・塗装不要としたスナップフィット仕様。
・全28ランナー、約160パーツとチビマルゴジラシリーズではボリュームある内容となっている。
・パーツカラーはグリーン系植物色、黄色みある白色、赤色、クリアーオレンジの4色。
チビマルゴジラ11 ゴジラ(2023)
発送予定日：2026年2月25日
価格：4,400円
コードNO.4968728172170
頭部のパーツ構成は左右分割タイプ。眼球はホワイト成形色で別パーツ化されている。口腔内は鋭く細かい牙が並ぶ姿を繊細な彫刻で再現。
パーツそれぞれに成型色で着色されており、一部はシールと合わせて彩色を表現できる。また、パーツ同士をはめ込む設計仕様により簡単に組立てられるようになっている。
