USJ『スペファン』、世界的DJが監修 “新音楽体験”ライド・アトラクション 来年1・30から期間限定開催【コンセプト・概要】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、世界的DJ／プロデューサーのZeddとの初コラボレーションによる“新音楽体験”ライド・アトラクション『スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜』を2026年1月30日から8月17日まで期間限定で開催する。13日に発表した。
【画像】USJ『スペファン』を完全監修する世界的DJ／プロデューサーのZedd
パークの人気アトラクションである屋内型スピン・コースター『スペース・ファンタジー・ザ・ライド』で、世界的アーティストのプロデュースにより、音に乗り、心が解き放たれる“新音楽体験”を期間限定で満喫できる。
このライドのために制作された「Zeddオリジナルリミックス」が大音量で響き渡る中、ゲストはライドの動きと完全シンクロしたEDMの圧倒的なビートに乗って、無数の星がきらめく宇宙を縦横無尽に走り抜ける。色鮮やかな光やレーザーが輝く幻想的な宇宙空間を駆けるスリリングなコースターで世界中が熱狂する音楽に全身で没頭する、コンサートやフェス以上、超興奮の“新音楽体験”が誕生する。
Zeddは「この素晴らしいライドに、アイデアを反映できるってもの凄く興奮しているよ！アトラクション、クラブ、未来の宇宙空間の旅、その全てが融合した今までにない新しい音楽体験を、みんな楽しんで！」とコメントを寄せた。
【コンセプト】
■世界的メガヒットの楽曲とスリリングなライドコースの完全シンクロを実現
コースターの急降下やスピード感などライドの動きに合わせて、Zeddがオリジナルリミックスを制作。約12億回※再生を記録する「Break Free (feat.Zedd)」、約3.9億回※再生の「Clarity(feat.Foxes)」など世界的メガヒット曲の数々が、ライドの動きと完全にシンクロし、“音に乗る体験”を実現。
※2025年10月1日時点 ※YouTube再生回数
■音楽の世界観に合わせてライドコース内のライティングがリニューアル
『スペース・ファンタジー・ザ・ライド』のコースがカラフルな光やレーザーが輝く新しい演出で皆さまをお迎え。EDMのビートとライドのスピードが融合し、光と音に包まれる幻想的な宇宙空間にのみ込まれる体験を実現。
■ライド乗車前の待ち列から盛り上がり必至！の新演出
コースターに搭乗する前のキューライン（待ち列）では、Zeddが厳選した楽曲プレイリストと本人出演のスペシャルムービー、リニューアルしたライティング演出など、ライド乗車前から盛り上がることができるZedd監修の“キューライン音楽体験”を演出。
【『スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜』開催概要】
ビートとライド体感が完全シンクロ！世界的DJ“Zedd”がオール監修した、驚きの新音楽体験、登場！入った瞬間からあふれる音楽と光にみちびかれ、ライドで究極の盛り上がりに達する、壮大な空間がここに！特別なオリジナルREMIX×宇宙のようなライティングで出現した、Zeddから招待された世界でここだけのパーティへ、さあ、飛び込め！
■ 期間：2026 年1月30日（金）〜8月17日（月）
■ アトラクション形式：コースター
■ 場所：スペース・ファンタジー・ザ・ライド
■ ライド使用楽曲（Zeddオリジナルリミックス）
「Break Free (feat.Zedd)」
「Clarity(feat.Foxes)」
「Beautiful Now(feat.Jon Bellion)
TM & （C） Universal Studios. All rights reserved.
