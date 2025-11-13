2025年11月14日(金)、15日(土)の2日間「EPICA・沖縄」にてDJ KOYA & DJ KANGOプロデュース【RED ZONE “第2章” ~沖縄編~】第9弾、開催決定！2日目のスペシャルゲストには名古屋より重鎮DJ RYOWを迎え、2日に渡るこのパーティーの最後を締めくくって頂きます！