¡Ö·ÈÂÓ¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÏ¢Íí¤ò¤È¤Ë¤«¤¯ÂÔ¤Ä¤À¤±¡×ÀïÎÏ³°Áª¼ê¤Î¸·¤·¤¤¥ª¥Õ
¡¡ÀïÎÏ³°Áª¼ê¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¼çºÅ¤Î¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥ë¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡¡2025¡×¤¬12Æü¤Ë¹Åç¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢13Æü¤«¤éÀïÎÏ³°Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ï21Ç¯¤Îºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦¿¹ÌÚÂçÃÒÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡¢»²²ÃºÇÇ¯Ä¹¤Î¾¾»³ÎµÊ¿ÆâÌî¼ê¡Ê40¡Ë¤é38Áª¼ê¤¬»²²Ã¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿·¤¿¤Ê½êÂ°Àè¤òµá¤á¤Æ¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¤¡£ºòÇ¯¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ï45¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢NPB¤ÈºÆ·ÀÌó¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï3¿Í¡£¤·¤«¤â¤¤¤º¤ì¤â°éÀ®·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤ÏNPB12µåÃÄ¤«¤é29¿Í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò»Ï¤á¡¢¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àµåÃÄ¡¢¤½¤·¤ÆMLB¡¢´Ú¹ñ¤ÎKBO¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°10µåÃÄ¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå19¥Á¡¼¥à¤¬Ã´Åö¼Ô¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤ë¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¼çºÅ¤·¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤«¤é¤ÏNPBµåÃÄ¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È»²²ÃÁª¼ê¤ÎÏ¢ÍíÀè¥ê¥¹¥È¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎµåÃÄ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÁª¼ê²ñ»öÌ³¶É¤¬11·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤ÇÁë¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡£»²²ÃÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï·ÈÂÓ¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÏ¢Íí¤ò¤È¤Ë¤«¤¯ÂÔ¤Ä¤À¤±¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£