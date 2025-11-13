『僕のヒーローアカデミア』オーバーレイデクがS.H.Figuartsに来た! - 黒鞭を精密な彩色で再現
バンダイスピリッツは、『僕のヒーローアカデミア』より「S.H.Figuarts オーバーレイデク」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月14日10時より予約を受け付けている。2026年6月発送予定。
2026年6月発送予定「S.H.Figuarts オーバーレイデク」(11,000円)
「S.H.Figuarts オーバーレイデク」は、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より「オーバーレイデク」をS.H.Figuartsで再現したアイテム。身体中に張り巡らされた黒鞭は精密な彩色で再現、さらに背中の黒鞭には可動軸が仕込まれており、ダイナミックなアクションが決まる。
主な商品内容は、本体、交換用手首パーツ左右各3種、交換用表情パーツ3種、黒鞭パーツ一式。
(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
