チ・チャンウク＆今田美桜W主演、日韓共同制作ドラマが26年世界配信へ
韓国俳優チ・チャンウクと女優の今田美桜がW主演を務めるドラマ『メリーベリーラブ』(仮)が、2026年に放送されることが12日、発表された。日本テレビと韓国・CJ ENMの共同制作で、ディズニープラスでの世界配信も行われる。
(左から)チャンウク、今田美桜
このドラマは、大失敗した韓国の空間プランナーのイ・ユビン(チ・チャンウク)とイチゴ栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛(今田美桜)が、日本の美しく自然豊かな島を舞台に繰り広げるロマンティックコメディ。
『愛の不時着』『涙の女王』をはじめ、数々の世界的なヒットドラマを生み出してきたCJ ENMと日本テレビは、今回初めて共同プロジェクトでタッグを組む。
【編集部MEMO】
日本テレビホールディングスとウォルト・ディズニー・ジャパンは、22年に戦略的協業で合意。この取り組みでは、Snow Manが出演するドラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man』が放送・配信されている。
(左から)チャンウク、今田美桜
このドラマは、大失敗した韓国の空間プランナーのイ・ユビン(チ・チャンウク)とイチゴ栽培に励む若き農業女子・白浜夏凛(今田美桜)が、日本の美しく自然豊かな島を舞台に繰り広げるロマンティックコメディ。
【編集部MEMO】
日本テレビホールディングスとウォルト・ディズニー・ジャパンは、22年に戦略的協業で合意。この取り組みでは、Snow Manが出演するドラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man』が放送・配信されている。