やまびこ、今期経常を3％上方修正

やまびこ <6250> [東証Ｐ] が11月13日後場(14:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比5.7％減の160億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の170億円→175億円(前期は208億円)に2.9％上方修正し、減益率が18.7％減→16.3％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の62.1億円→67.1億円(前年同期は82.2億円)に8.0％増額し、減益率が24.5％減→18.4％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比21.2％増の52.6億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の14.4％→11.5％に低下した。



株探ニュース

