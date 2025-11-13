お笑いコンビ「ナイチンゲールダンス」の中野なかるてぃん（31）とヤス（32）が13日、初のストーリー写真集「君とナイチンゲールダンス−もしも出会っていなかったなら−」（ヨシモトブックス、今月28日発売）の発売に向けた取材会を都内で行った。

お笑いカルテット「ぼる塾」田辺智加によるビジュアルプロデュース企画や、ロングインタビュー、撮影オフショットを収録。2人が芸人にならなかった世界線をイメージしたショットでは、中野が弁護士、ヤスがホストに扮（ふん）している。

金髪がトレードマークだった中野は黒髪のカツラをかぶり、「こたけ正義感のようなシュッとした弁護士」をイメージしていたが、ヤスは「本当に大失敗。1ページ目からおもしろ弁護士になってしまった」と想像とは違う仕上がりになったことを告白。中野は「これはいい写真を選んでくれているのでマシな方ですよ」とフォロー。黒髪への扮装はファンのリクエストだったというが「僕、黒髪にしたらこんなにヤバいんだと思いましたね」と思わず苦笑いした。

だが、この日取材に応じた中野は黒髪。「これはもうタイミングで戻したんですけど…写真集のリベンジをしたいなと。僕の黒髪はもっと大丈夫なんだと」と、現実での挽回を誓った。