『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』シャリア・ブルがS.H.Figuartsで登場! マスク付きの表情パーツも付属
バンダイスピリッツは、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「S.H.Figuarts シャリア・ブル」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月14日10時より予約を受け付ける。2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「S.H.Figuarts シャリア・ブル」(9,900円)
「S.H.Figuarts シャリア・ブル」は、機動戦士Gundam GQuuuuuuXに登場した「シャリア・ブル」をS.H.Figuartsより商品化。劇中に登場した「シャリア・ブル」をS.H.Figuartsサイズで細かく表現し、造形と彩色の再現に加えて、劇中最後に登場したマスク付きの表情パーツも付属。
主な商品内容は、本体、交換用手首パーツ左2種右4種、交換用表情パーツ5種、メガネ用後頭部パーツ、メガネ、スマホ、拳銃。
(C)創通・サンライズ
