テレビ朝日「くりぃむナンタラ」が１０日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也、有田哲平が出演した。

この日は「全然知らんけど親友のフリして仕事をもらおう」。ほぼ面識のない相手と親友の関係性を装い、依頼される仕事の幅を増やしていくことを目標にする企画。

企画の真意を全く知らされていない平成ノブシコブシ・吉村崇、レインボー・ジャンボたかお、池田直人が進行する中で、有田、みなみかわらが親友っぽさを競いあった。

みなみかわのニセ親友として登場したのは坂本一生。モニター裏で見守っていた上田は「いま、震えてるだろうなあ」とみなみかわの心境を気遣った。

現在、５４歳になる坂本は、新加勢大周としてデビューし、すったもんだの末に改名。近年はテレビで見かける頻度も減ったが、現在は千葉県内でパーソナルジムを経営。筋骨隆々の鍛え抜かれたボディと金色に染め上げた短髪姿で、スタジオをザワつかせた。

坂本は番組の中で、大物芸人との意外な因縁を述懐。秘密告白の場面で「大御所の３人組の…。その人の女性を…僕が」と関係を持ってしまったことを切り出した。坂本はヒントとして「車に乗ると赤信号がある」と明かし、吉村らをドン引きさせた。

坂本は「（女性が大御所タレントと関係していることを）知らなくて。銀座の某トップの女性を…。知らないで、ホテルに行って（女性が）『実は私、あの人の何とかなんだ』って」と告白。

スタジオ共演者らが衝撃告白に凍り付くなか、坂本は「それで、すぐに電話番号を変えてね。僕はね。その女性が大御所に言ったら、僕、もうどうなるか分かんない…。もう時効かなって」と続けた。

吉村は「まだ、話続けてたんですか…」と絶句しながら呆然。別室モニターの上田も「これ、たぶんガチの話なんだろうな…」と苦笑していた。