“令和の峰不二子”阿部なつき「わたしって何顔？」最新ショット 動物に例え意見さまざま「強いて言うなら」
モデルでタレントの阿部なつきが13日、自身のXを更新し、自身の顔について「うさぎ」「きつね」どちらに似ているかファンに質問した。
【写真】うさぎ？きつね顔？ 色気あふれる阿部なつき最新ショット
夜の街で撮影した最新の写真をアップし「わたしって何顔？ うさぎ？きつね？」と決め顔の写真を投稿。これにファンは「強いて言うならうさちゃんかな」「うさぎに、五票」「どらかと聞かれればキツネかな」「リス」などと、さまざまな意見が出ている。
阿部は1999年10月6日生まれ、埼玉県出身。モデルとして芸能活動を開始し、「令和の峰不二子」と呼ばれる抜群のスタイルで話題に。バラエティー番組やドラマにも出演を増やし、活躍の幅を広げている。
