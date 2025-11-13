昨夏のパリ五輪柔道男子７３キロ級で銅メダルを獲得した橋本壮市（パーク２４）が１３日、現役を引退すると発表した。同日、橋本は自身のＸ（旧ツイッター）を更新。【ご報告】として「１１月２０日（木曜日）に引退会見をします。その際に今の心境や想いを伝えさせていただきます、これまでたくさんの応援本当にありがとうございました」とつづり、「この度、現役を引退することに決めました」とする日本語と英語の文章の画像を投稿した。

３２歳での五輪表彰台は日本柔道史上最年長記録。

投稿した日本語での全文は以下の通り。

◇ ◇

この度、現役を引退することに決めました。

柔道を通して出会った全ての方々

そして支えてくださった皆様に心から感謝しています。長い柔道人生の中で

何度もつまずき、何度も立ち上がった日々でした。

それでも畳の上に立ち続け、

沢山の夢を叶えることが出来ました。

これまでの経験を次の世代に伝えていきたいと思います。

引き続き様々なことにも挑戦していきます。

柔道で培ったものを胸に

次のステージでも自分らしく全力で進んで行きます。

本当にありがとうございました。

２０２５年１１月１３日

パーク２４ 柔道部

橋本壮市