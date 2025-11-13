“すべて漢字”CNBLUE「心盗夜」＆Snow Man『音故知新』が同日付1位 稲葉浩志＆ゲス極以来、9年10ヶ月ぶり【オリコンランキング・トリビア】
韓国のロックバンド・CNBLUEの最新シングル「心盗夜」が、11日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」（2025年11月17日付）で1位を獲得。また同日付は、9人組グループ・Snow Manの最新アルバム『音故知新』が「オリコン週間アルバムランキング」で1位にランクインしており、“すべて漢字タイトル”が同日付シングル・アルバムのランキングで1位を獲得した。
なお、同日付でシングル・アルバム両方とも“すべて漢字”のタイトル作品が1位を獲得したのは、2016年1月25日付「週間シングルランキング」1位の「羽」（稲葉浩志）と、「週間アルバムランキング」1位の『両成敗』（ゲスの極み乙女。）以来、9年10ヶ月ぶりとなった。
ちなみに直近の“すべて漢字”タイトル「1位」作品は、2025年1月13日付で「週間シングルランキング」1位を獲得した「告白心拍数」（SKE48）。2025年8月18日付で「週間アルバムランキング」1位となった『変身』（NEWS）となる。
