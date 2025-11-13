NMB48、一瞬で早着替え 塩月希依音センターの新曲「青春のデッドライン」MV公開
アイドルグループ・NMB48の32枚目シングル「青春のデッドライン」が12日に発売され、公式YouTubeチャンネルでミュージックビデオ（MV）が公開された。
【動画】NMB48 32枚目シングル「青春のデッドライン」MV
同曲はタイトルの通り、 “青春のデッドラインを迎える瞬間”を描く。MVの監督には、NMB48「挑発の青空」「甘噛み姫」などを手掛けた大久保拓郎氏が再び参加した。
MVでは、監督が楽曲から受け取った“中途半端な青春”というテーマのもと、センターの塩月希依音が主人公となり、過ぎ去った日々を振り返るように記憶をたどっていく。
メンバーの日常の断片が切り取られたような映像は、淡く儚い青春の光景を映し出し、真っ赤な床でのシーンはデビューシングル「絶滅黒髪少女」のMVを想起させるオマージュとして印象的に描かれている。
ラストシーンでは、“くるチェン衣装”を着用したメンバーが、制服衣装から歌唱衣装へ一瞬で早着替え。夜空に実際の花火が打ち上がる中で、感情あふれるダンスを披露する。
