Xでは6万フォロワーを獲得し大人気！ 千葉県市川市の鍼灸マッサージ治療院「やすらぎ治療室」で暮らす看板猫・三毛猫のミケちゃんをご存知ですか？

生まれつき後ろ足が一本ない野良猫のミケちゃんは、嵐の夜をきっかけに院長の冨森猛さん（通称やすらぎさん）の店猫として暮らすようになりました。

持ち前の「ひまわりスマイル」で、たくさんのお客さんに元気を与えてきたというミケちゃん。多くの人と関わり助け合って、病気とも向き合いながら今を生きています。

そんなミケちゃんとやすらぎさんが紡ぐ、繋がりの物語をお送りします。

※本記事はやすらぎさん、にごたろ著の書籍『続 ミケちゃんとやすらぎさん』から一部抜粋・編集しました。

■はじめに

初めて出会ったあの日……。

店先の植木鉢の陰から、チラチラこちらを見ていたミケちゃん。

ふたりだけのほんのちっぽけな出会い。

何かを訴えるような、助けを求めるような眼差しを忘れることができません。

それが今は本当に多くの方々、ご近所さんだけでなく、SNSや著書を通じて全国の皆さんがミケちゃんを家族のように温かく見守ってくださっています。

出会いを大切にして、決して見返りを求めないミケちゃん。

そんなミケちゃんの出会いの物語をにごたろ先生が見事に描いてくださいました。

きっと前作以上にミケちゃんと周りの方々との「絆」を感じていただけると思います。

はじめに


■プロローグ

やすらぎ治療室


ミケちゃんだ


おはよう


今日も笑顔でお出迎え


いつも笑顔なんです


この物語は…


