LET ME KNOWが、新曲「Law of Luv」を11月19日0時に配信リリースする。

同楽曲は、秋と冬のあいだの曖昧な季節に漂うノスタルジーを感じさせるイントロと、90年代のブリットポップを彷彿とさせるサウンドにのせて、“別れの痛み”を描いた、LET ME KNOWらしい叙情的な世界観による一曲となっている。

現在、Apple Music／SpotifyではPre-add／Pre-save、iTunesではPre-orderの受付がスタートしている。

なおLET ME KNOWは、12月20日に韓国 ソウル ShinhanCard SOL Pay Square Live Hall、来年1月27日に東京 ステラボールで単独公演『LET ME KNOW ONEMAN LIVE - SCENE_2526 -』を開催予定。ソウル公演は、12月21日に追加公演も決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）