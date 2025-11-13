¹âÃÏÍ¥¸ã¤¬¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÈµÇ°»£±Æ¡ª¡Öµ¡ÂÎ¤ËSixTONES Y.KOCHI¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÀÄ¤¤¶õ¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤â±Ç¤¨¤Æ¤ë¡×
¢£¹âÃÏ¡õ¥Á¥ã¥ó¥«¥ï¥¤¤¬¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ËÅë¾è¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÊüÁ÷
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È»Ñ¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÈµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～②
TBS·Ï¡ØÃÎ¼±¤ÎÈâ¤è³«¤±¡ª¥É¥¢¡ß¥É¥¢¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆSixTONES¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÃÎ¼±¤ÎÈâ¤è³«¤±¡ª¥É¥¢¡ß¥É¥¢¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òËÁ¸±¤¹¤ë¡¢¹¥´ñ¿´Ãµµá¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
¹âÃÏ¤Ï¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î²ÚÎï¤Ê¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥ÈÈô¹Ô¤òÈäÏª¤¹¤ëÀìÌç¡Ö¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¤òÆÍ·â¼èºà¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤Îµ¡ÂÎ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤·¤´¤Ë¹ø¤«¤±¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¥á¥Ýー¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄ¶õ¹¤¬¤ëÅ·¸õ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ³¨¤Ë¤Ê¤ë¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ¡ÂÎ¤ËSixTONES Y.KOCHI¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÀÄ¤¤¶õ¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤â±Ç¤¨¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÃÏ¤¬¼èºà¤·¤¿¡ÖSixTONES¹âÃÏ¤¬¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÎ¢Â¦Ä´ºº¡×¤Ï¡¢11·î14Æü21»þ20Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¹âÃÏ¡õ¥Á¥ã¥ó¥«¥ï¥¤¤¬¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ËÅë¾è¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£