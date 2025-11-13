ステラケミ、上期経常が26％増益で着地・7-9月期も23％増益

ステラ ケミファ <4109> [東証Ｐ] が11月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比25.9％増の24.7億円に伸び、通期計画の39億円に対する進捗率は63.4％に達し、5年平均の50.9％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比35.0％減の14.2億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比23.3％増の13.2億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の13.9％→13.6％に低下した。



株探ニュース

