◇NBA レイカーズ92ｰ121サンダー（2025年11月12日 ペイコム・センター）

レイカーズの八村塁（27）が12日（日本時間13日）の敵地サンダー戦に先発出場。得意の3Pシュートを2本沈めるなど2戦連続2桁得点となる13得点5リバウンド1アシストをマーク。チームは前半終了時点で32点リードを許すなど苦しい展開のまま、昨季王者に完敗を喫した。

前回の試合となった10日（同11日）の敵地ホーネッツ戦では、第3Qに3連続3Pシュートを決めるなど21得点の躍動。チームもルカ・ドンチッチを中心に先発全員2桁得点を記録して勝利して。試合後にはJJ・レディックHCやドンチッチが八村のプレーを称賛した。

敵地5連戦の3戦目は昨季王者のサンダーと対戦。先発に名を連ねた八村は、第1Q残り9分45秒に左ウイング付近から3Pシュートを沈めて初得点。残り1分9秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り10分9秒からコートに立つと、途中出場直後に相手の反則を誘ってフリースローを1本決めた。残り2分41秒には、ゴール下で力強いシュートを決めた。

第3Qはスタートから出場。残り8分16秒に左ウイング付近から3Pシュートを沈めて後半初得点。残り3分49秒でベンチに下がった。

最終Q開始からコートに戻ると、残り11分42秒に右サイドでジャンプシュートを決めると、残り10分18秒にはオースティン・リーブスのアシストを受けてレイアップシュートを沈めた。残り8分18秒でベンチに下がった。

この日の八村はチーム最長32分53秒出場。13得点5リバウンド1アシストを記録した。シュートは11本試投で5本成功。FG成功率は45.5％。3Pシュートは5本試投で2本成功。3P成功率は40％だった。

チームは前半からターンオーバーを多発し、ダブルスコアをつけられる場面もあった。前半終了時点で38本シュート試投して13本成功。FG成功率は34.2％と低迷して、38―70と大量リードを許して前半を折り返した。後半も苦しい展開のまま、昨季王者に完敗を喫した。

次戦は14日（同15日）に敵地でペリカンズと対戦する。

▼オースティン・リーブス（13得点5R3A） 第2Q序盤相手が10点ほどの連続得点を重ねた。こちらはなかなかシュートが決まらず、守備でスイッチがうまくいかなかった。そして今朝JJが言っていたのですが、“このチームに一度チャンスを与えたら…。”簡単に試合を支配されてしまったし、まさにそれが起こった。だからこそ彼らがチャンピオンであり、過去数年の成功が示すように、彼らが本当に優れたチームであることは明らかだ。（29点差で敗れたことについて）自分自身があまり良いプレーできなかった。チーム全体としてもうまくプレーできなかった。ああいうチームと対戦してうまくやらなければ、勝つチャンスはない。全力で集中して、細部まで気を配らなきゃいけない。うまくプレーできなければ、彼らには勝てない