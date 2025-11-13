2000年以降、小児期や思春期に高血圧を発症する割合が世界的にみてほぼ倍増したことがわかった/Maskot/Digital Vision/Getty Images

（CNN）2000年以降、小児期や思春期に高血圧を発症する割合が世界的にみてほぼ倍増したことがわかった。将来的な健康悪化が懸念される子どもが増えている。

「00年には、男子の約3.4%、女子の約3%に高血圧がみられた。20年までにこの数値はそれぞれ6.5%と5.8%に上昇した」と、中国の浙江大学医学院公衆衛生学院の研究者ソン・ペイジ氏は述べた。ソン氏は、12日にランセット・チャイルド・アンド・アドレセント・ヘルス誌に掲載された研究著者の1人。

ハーバード大学医学部の助教チャン・ミンギュ氏は、高血圧の子どもは将来心臓病を発症するリスクが高まる可能性があると指摘する。心臓病は米国における死因の1位。チャン氏はこの研究には関わっていない。

「良いニュースは、これが修正可能なリスクだということだ」とソン氏はメールで述べた。検査による早期の発見と、特に健康的な体重と栄養を中心とした予防に注力することで合併症が発生する前に介入できるからだという。

小児高血圧は対処可能

小児高血圧の増加の背景には、さまざまな要因が考えられる。

ソン氏によると、小児肥満はインスリン抵抗性、炎症、血管機能などの要因と関連するため、重大なリスク因子だ。

ナトリウムや超加工食品の大量摂取などの食生活要因に加え、睡眠の質の低さやストレス、遺伝的素因も高血圧リスクの一因になりうるという。

また、多くの子どもたちは上の世代に比べて運動量が少なく、画面を見るなど座りっぱなしでいる時間が多く、そのことも影響している可能性があるとソン氏は指摘する。

さらに「環境汚染物質など他の要因も高血圧の一因となる可能性があることも分かってきている」という。

子どもの肥満や高血圧のリスクを心配しているからといって、プレッシャーをかけたり、恥ずかしい思いをさせたり、制限をもうけたりするのは最善策ではない。

マサチューセッツ州の小児栄養士、ジル・キャッスル氏は、CNNの以前の記事で、健康的な行動を楽しい方法で増やすことに焦点を当てるべきだと話している。

「中心的な食の目標は、食の柔軟性を受け入れ、栄養価の高い食品を重視しながら、栄養価の低い食品も食事の中で十分に楽しみながら柔軟に取り入れられるようにすることだ」（キャッスル氏）

キャッスル氏はまた、家族で食卓を囲むことを優先し、食べ物を「良い」「悪い」と決めつけないようにすべきだとも指摘する。

今回の研究は、米国における発症率を追跡しただけではなく、21カ国96件の研究データも分析している。

研究チームが考慮したもう一つの重要な点は、血圧が病院の中と外でどのように異なるかということだ。家庭では正常でも、病院では血圧が高くなる子どももいれば、その逆の場合もある。

研究では、病院と自宅の両方のデータを含めることで、「隠れ高血圧」、つまり診察では発見されない高血圧の割合を含めることができたという。データによると、隠れ高血圧が最も多くみられるタイプであることがわかった。