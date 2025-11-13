米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ノースカロライナ州グリーンズボロ）が１２日（日本時間１３日）に放送され、ＡＥＷ統一王者オカダ・カズチカ（３８）が、盟友ヤングバックス（マシュー＆ニコラス・ジャクソン）に「ドン・キャリス・ファミリー」入りを迫った。

昨年３月にＡＥＷ加入以来「ジ・エリート」でヤングバックス、ジャック・ペリーと共闘してきたが、今年６月から打倒ケニー・オメガのため極悪一家と手を組んだ。７月にケニーを破って初代統一王者となると、ファミリーの勢力は拡大。一方のヤングバックスは次回ＰＰＶ「ＦＵＬＬ ＧＥＡＲ」（２２日＝同２３日、ニュージャージー州ニューアーク）で一家のジョシュ・アレキサンダーと組み、ケニー＆ペリー＆ルチャサウルスと対戦する。こうした状況に、ドン・キャリスはヤングバックスのファミリー入りを要求していた。

この日は駐車場でファミリーのアレキサンダー、ランス・アーチャー、マーク・デイビス、ロッキー・ロメロらが、ペリーとルチャサウルスを襲撃。アレキサンダーはペリーを機材に投げつけＫＯした。ここで泊まっていたトレーラーハウスの部屋から、オカダとヤングバックスが出てきた。何やら３人で話し合いを持っていたようだ。

アレキサンダーは、ペリーを襲ったのは「ファミリーに手を出すと、痛い目にあうぞ」とのメッセージだという。オカダは「ジ・エリート」の元仲間で、共闘したことがあるペリーが見せしめにされても、非情の笑みを浮かべたままだ。キャリスは「ケニーにはメッセージを送った。そして君たちはドン・キャリス・ファミリーの一員になる」とヤングバックスにファミリー入りを強要。笑顔のオカダも「決断の時だ」と声のトーンを上げて、ヤングバックスにファミリー入りを迫った。

ヤングバックスの２人は「来週ね」と言って、渋い表情。オカダらに脅迫された形だけに、納得できないのか。新日本プロレスの来年１月４日東京ドーム大会では、棚橋弘至との引退試合の相手に決定したオカダだが、９日の会見でも中指を立てたように、ＡＥＷでは傍若無人な姿が際立っている。