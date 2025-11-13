11月9日、スーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）が放送された。

前日には、同番組で一河角乃／ゴジュウユニコーン役を務めていた今森茉耶（19）が、20歳未満でありながら飲酒していたことが発覚したため、降板することが発表されており、出演シーンは全てカットに。所属事務所『seju』との契約も解除となっていた。

今森は11月8日に自身のInstagramを更新し、《今回の件を通して、未熟であった自分自身を見つめ直し、信頼を裏切ってしまったことを重く受け止め、二度とこのようなことを起こさぬよう、誠実に生き方を見つめ直してまいります》と謝罪していた。

活動休止などは発表していない今森。彼女には出演予定の映画があるようだ。芸能関係者が明かす。

「今森さんは来年1月23日公開の映画『終点のあの子』に出演することが発表されています。同作は中高一貫の女子校を舞台にした群像劇で、主演は當真あみさん（19）と中島セナさん（19）で、さらに平澤宏々路さん（18）、南琴奈さん（19）ら、今後が期待される若手女性俳優たちが集結しています。

同作は製作陣が企画着手から9年に及ぶ年月を経て満を持して公開となる作品です。それだけに、公開を約2カ月後に控えたなかでの今森さんの不祥事には、“ここに来て……”と、落胆しているスタッフもいると聞いています。

『ゴジュウジャー』はテレビ放送のためスポンサーがいること、かつ子供を対象とした番組のため彼女の出演シーンは全カットになりましたが、映画の場合は判断が難しいのではないでしょうか。現在、対応に追われているそうです」（前出・芸能関係者）

そこで本誌は同作の制作・配給を行う会社に、今森の降板の有無や出演シーンのカットなどの対応はあるのか問い合わせたが、期日までに回答はなかった。

生き方を見つめ直した先に、また芸能界で活躍する日はやってくるのだろうか――。