あやなん、次男の七五三で家族5ショット公開「お母様と妹さんも雰囲気似てる」「ほっこりする」と反響
【モデルプレス＝2025/11/13】YouTuberのあやなんが11月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。次男の七五三での家族ショットを公開した。
【Not Sponsored 記事】
【写真】元夫婦YouTuber「お母様と妹さんも雰囲気似てる」家族5ショット
◆あやなん、家族集合ショット披露
あやなんは「妹が作ってくれる画像」「いつもかわいくてうれしい」とつづり、七五三の様子が伝わる4枚の写真を1枚にまとめた画像を投稿。着物姿の次男の横に長男、その2人の後ろにあやなん、母、妹が並んだ家族ショットを披露した。また他の写真には、長男と次男が互いの額を合わせる兄弟の仲睦まじい様子も収められていた。
◆あやなんの投稿に「お母様と妹さんも雰囲気似てる」と反響
この投稿に、ファンからは「お母様と妹さんも雰囲気似てる」「仲良し兄弟」「癒される」「幸せな気持ちになる」などの声が上がっている。
あやなんは、YouTuber・東海オンエアのしばゆーと2016年に結婚。2017年に第1子「ぽんす」を、2020年に第2子「ぷく丸」を出産した。2024年4月にしばゆーと離婚したことを報告していた。（modelpress編集部）
