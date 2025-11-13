板野友美、現在の体重公開「毎日サラダ生活のストイックな10日を終えて」
【モデルプレス＝2025/11/13】タレントの板野友美が11月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。現在の体重を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKB神7「なぜか0.2キロ減ってた」リアルな測定中ショット
板野は「毎日サラダ生活のストイックな10日を終えて」とダイエットに挑戦していたことを報告。「最近会食があったり、ちゃんとダイエットできてなかったなぁーと思って体重計のったら…なぜか0.2キロ減ってた」と記し、現在の体重「39.6kg」が表示された体重計の写真を投稿した。「夜のお米はokにしてて、その代わりパスタとかグルテンはなるべく食べず、甘いものほぼ禁」「脂質や脂物揚げ物とか？基本食べない！！を心がけたかな」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「努力家で尊敬する」「ストイックさがすごい」「頑張り屋さん」「ダイエットの参考になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆板野友美、現在の体重公開
◆板野友美の投稿に「努力家で尊敬する」と反響
