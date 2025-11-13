「今日好き」あいさ、新ヘアスタイル公開で雰囲気ガラリ「お人形さんみたい」「ビジュ最強」
【モデルプレス＝2025/11/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたギャル雑誌「egg」モデルの“あいさ”こと細川愛沙が11月12日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、話題になっている。
【写真】「今日好き」出身美女「お人形さんみたい」ハイトーン×フルバング
細川は「冬だからハイトーンに染めて前髪も重くしたんだ どおですか（※原文ママ）」とつづり、ヘアチェンジした姿を披露。ハイトーンカラーに重めのフルバングのロングへアとなっている。
この投稿にファンからは「お人形さんみたい」「フルバングも可愛すぎ」「冬の天使」「ビジュ最強」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。細川は須藤大和と「フーコック島編」でカップル成立となり、“やまあい”カップルとして注目を集めている。（modelpress編集部）
◆細川愛沙、ハイトーンカラー×フルバング姿披露
◆細川愛沙の"イメチェン"が話題
